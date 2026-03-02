Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 02.03.2026 12:27:03

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI sackt ab

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI sackt ab

Der SLI bewegt sich am ersten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Montag gibt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 1,45 Prozent auf 2 182,97 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,60 Prozent auf 2 179,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 188,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 165,96 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Wert von 2 149,81 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.12.2025, einen Stand von 2 084,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Wert von 2 115,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Schindler (+ 0,68 Prozent auf 295,60 CHF), Sandoz (+ 0,53 Prozent auf 68,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 180,00 CHF), Nestlé (-0,17 Prozent auf 83,84 CHF) und Amrize (-0,47 Prozent auf 48,96 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-6,55 Prozent auf 146,95 CHF), Julius Bär (-3,29 Prozent auf 63,44 CHF), Holcim (-2,93 Prozent auf 68,80 CHF), Straumann (-2,25 Prozent auf 90,52 CHF) und UBS (-2,22 Prozent auf 31,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 720 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 322,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,80 zu Buche schlagen. Mit 5,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 53,90 -1,61% Amrize
Holcim AG 75,82 -1,33% Holcim AG
Julius Bär 70,20 -1,90% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 197,30 0,77% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 92,06 -0,11% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 916,80 -3,13% Partners Group AG
Richemont 163,00 -5,34% Richemont
Roche AG (Genussschein) 360,90 -1,66% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 75,10 0,62% Sandoz
Schindler AG (PS) 326,00 1,88% Schindler AG (PS)
Straumann Holding AG 99,82 -1,27% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 148,15 -1,00% Swiss Re AG
UBS 34,34 -1,83% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 188,98 -1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen