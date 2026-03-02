Angespannte Stimmung in Zürich: SLI sackt ab

Der SLI bewegt sich am ersten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Montag gibt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 1,45 Prozent auf 2 182,97 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,60 Prozent auf 2 179,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 188,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 165,96 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Wert von 2 149,81 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 02.12.2025, einen Stand von 2 084,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Wert von 2 115,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Schindler (+ 0,68 Prozent auf 295,60 CHF), Sandoz (+ 0,53 Prozent auf 68,38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 180,00 CHF), Nestlé (-0,17 Prozent auf 83,84 CHF) und Amrize (-0,47 Prozent auf 48,96 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-6,55 Prozent auf 146,95 CHF), Julius Bär (-3,29 Prozent auf 63,44 CHF), Holcim (-2,93 Prozent auf 68,80 CHF), Straumann (-2,25 Prozent auf 90,52 CHF) und UBS (-2,22 Prozent auf 31,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 720 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 322,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,80 zu Buche schlagen. Mit 5,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at