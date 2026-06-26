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Kursentwicklung im Fokus 26.06.2026 17:58:55

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Der SLI zeigte sich am Abend leichter.

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 2 263,63 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,313 Prozent schwächer bei 2 273,18 Punkten, nach 2 280,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 275,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 251,96 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 151,18 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 2 014,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 948,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,24 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 127,80 CHF), Partners Group (+ 0,74 Prozent auf 651,80 CHF), Swiss Life (+ 0,61 Prozent auf 888,00 CHF), SGS SA (+ 0,60 Prozent auf 93,54 CHF) und Geberit (+ 0,52 Prozent auf 544,20 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-3,83 Prozent auf 78,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,54 Prozent auf 84,52 CHF), UBS (-2,03 Prozent auf 39,97 CHF), Lindt (-1,96 Prozent auf 9 510,00 CHF) und Sandoz (-1,88 Prozent auf 71,88 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 6 685 148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 287,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Galderma 192,00 -1,03% Galderma
Geberit AG (N) 588,00 0,14% Geberit AG (N)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 290,00 -2,00% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 85,56 -3,63% Logitech S.A.
Partners Group AG 712,40 0,85% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 363,45 0,37% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 77,76 -1,69% Sandoz
SGS SA 101,10 0,25% SGS SA
Swiss Life AG (N) 959,60 0,27% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 138,30 0,69% Swiss Re AG
UBS 43,06 -2,05% UBS

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SLI 2 263,63 -0,73%

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