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SLI im Fokus 07.09.2026 17:58:47

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer

Der SLI erlitt zum Handelsende Verluste.

Der SLI sank im SIX-Handel letztendlich um 0,72 Prozent auf 2 282,83 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,944 Prozent auf 2 277,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2 299,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 292,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 273,02 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der SLI noch bei 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 2 136,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2 027,15 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,78 Prozent auf 629,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,04 Prozent auf 213,50 CHF), Sika (+ 0,73 Prozent auf 193,35 CHF) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-3,61 Prozent auf 137,70 CHF), Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Schindler (-2,69 Prozent auf 253,60 CHF), Lindt (-2,60 Prozent auf 8 255,00 CHF) und Logitech (-1,99 Prozent auf 80,68 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 499 757 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,812 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,20 2,01% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 168,15 -0,91% Galderma
Kühne + Nagel International AG (KN) 226,60 0,98% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 775,00 -2,45% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 85,80 -2,34% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 83,44 0,28% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,96 -2,40% Novartis AG
Partners Group AG 710,20 -1,44% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 375,56 -0,91% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 269,40 -2,53% Schindler AG (PS)
Sika AG 205,50 1,18% Sika AG
Swiss Re AG 147,05 -3,07% Swiss Re AG
VAT 668,60 2,86% VAT

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