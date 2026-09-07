VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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07.09.2026 17:58:47
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer
Der SLI sank im SIX-Handel letztendlich um 0,72 Prozent auf 2 282,83 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,944 Prozent auf 2 277,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2 299,48 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 292,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 273,02 Punkten.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der SLI noch bei 2 336,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 2 136,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2 027,15 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2,78 Prozent auf 629,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,04 Prozent auf 213,50 CHF), Sika (+ 0,73 Prozent auf 193,35 CHF) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-3,61 Prozent auf 137,70 CHF), Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Schindler (-2,69 Prozent auf 253,60 CHF), Lindt (-2,60 Prozent auf 8 255,00 CHF) und Logitech (-1,99 Prozent auf 80,68 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 499 757 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,812 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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