Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schwächelt nachmittags

Am Montag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent auf 2 136,56 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,360 Prozent auf 2 135,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 143,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 140,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 128,11 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, betrug der SLI-Kurs 2 094,74 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2 027,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der SLI einen Stand von 1 921,57 Punkten auf.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 10,51 Prozent auf 8,68 CHF), VAT (+ 9,51 Prozent auf 422,60 CHF), Partners Group (+ 3,57 Prozent auf 1 017,50 CHF), Julius Bär (+ 2,88 Prozent auf 64,20 CHF) und UBS (+ 2,60 Prozent auf 37,92 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-3,88 Prozent auf 127,70 CHF), Nestlé (-3,33 Prozent auf 76,12 CHF), Givaudan (-2,67 Prozent auf 3 062,00 CHF), Lindt (-2,59 Prozent auf 11 290,00 CHF) und Zurich Insurance (-1,99 Prozent auf 589,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 296 866 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281,568 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die ams-OSRAM-Aktie verzeichnet mit 8,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at