Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SIX-Handel im Blick
|
05.01.2026 15:59:30
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schwächelt nachmittags
Am Montag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent auf 2 136,56 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,360 Prozent auf 2 135,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 143,31 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 140,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 128,11 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, betrug der SLI-Kurs 2 094,74 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2 027,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der SLI einen Stand von 1 921,57 Punkten auf.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 10,51 Prozent auf 8,68 CHF), VAT (+ 9,51 Prozent auf 422,60 CHF), Partners Group (+ 3,57 Prozent auf 1 017,50 CHF), Julius Bär (+ 2,88 Prozent auf 64,20 CHF) und UBS (+ 2,60 Prozent auf 37,92 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-3,88 Prozent auf 127,70 CHF), Nestlé (-3,33 Prozent auf 76,12 CHF), Givaudan (-2,67 Prozent auf 3 062,00 CHF), Lindt (-2,59 Prozent auf 11 290,00 CHF) und Zurich Insurance (-1,99 Prozent auf 589,80 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 296 866 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281,568 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Die ams-OSRAM-Aktie verzeichnet mit 8,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
05.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börsianer warten auf Impulse: SLI pendelt um Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
30.12.25