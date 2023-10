Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge

Der SLI gibt am Freitag nach.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 1 704,71 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,294 Prozent tiefer bei 1 711,65 Punkten in den Handel, nach 1 716,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 717,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 703,70 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,895 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 729,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, lag der SLI bei 1 740,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1 532,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 1,41 Prozent. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 631,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,88 Prozent auf 27,59 CHF), Swiss Re (+ 0,88 Prozent auf 98,22 CHF), Swisscom (+ 0,59 Prozent auf 548,40 CHF), Holcim (+ 0,27 Prozent auf 58,44 CHF) und Roche (+ 0,26 Prozent auf 253,35 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-3,58 Prozent auf 3,86 CHF), Lonza (-2,64 Prozent auf 420,20 CHF), Richemont (-2,03 Prozent auf 106,30 CHF), UBS (-1,95 Prozent auf 22,15 CHF) und Julius Bär (-1,85 Prozent auf 58,20 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die Sandoz-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 152 791 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,543 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at