Sandoz Aktie

Sandoz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 28.01.2026 12:26:58

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge

So bewegt sich der SLI am Mittwoch.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,13 Prozent auf 2 115,50 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,403 Prozent auf 2 131,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 139,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 115,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 132,89 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,606 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 2 018,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, stand der SLI noch bei 2 060,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,65 Prozent ein. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 115,37 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,64 Prozent auf 8,54 CHF), Adecco SA (+ 1,46 Prozent auf 22,20 CHF), Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 1 057,50 CHF), Sika (+ 0,27 Prozent auf 147,85 CHF) und Lindt (+ 0,18 Prozent auf 10 900,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-3,87 Prozent auf 61,54 CHF), Roche (-2,89 Prozent auf 339,90 CHF), Julius Bär (-2,86 Prozent auf 65,26 CHF), Novartis (-2,23 Prozent auf 113,92 CHF) und SGS SA (-1,52 Prozent auf 93,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 709 449 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,041 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sika AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,54 -0,84% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,77 -3,09% ams-OSRAM AG
Julius Bär 70,12 0,43% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 990,00 1,87% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 124,60 0,73% Novartis AG
Partners Group AG 1 153,00 -0,65% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 347,00 2,57% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 67,50 0,72% Sandoz
SGS SA 101,40 0,60% SGS SA
Sika AG 162,80 1,09% Sika AG
Temenos AG 75,00 -3,66% Temenos AG
UBS 40,04 -0,30% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 601,80 1,45% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 115,52 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen