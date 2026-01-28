Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,13 Prozent auf 2 115,50 Punkte zurück. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,403 Prozent auf 2 131,14 Punkte an der Kurstafel, nach 2 139,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 115,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 132,89 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,606 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 2 018,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, stand der SLI noch bei 2 060,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,65 Prozent ein. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 115,37 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 3,64 Prozent auf 8,54 CHF), Adecco SA (+ 1,46 Prozent auf 22,20 CHF), Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 1 057,50 CHF), Sika (+ 0,27 Prozent auf 147,85 CHF) und Lindt (+ 0,18 Prozent auf 10 900,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-3,87 Prozent auf 61,54 CHF), Roche (-2,89 Prozent auf 339,90 CHF), Julius Bär (-2,86 Prozent auf 65,26 CHF), Novartis (-2,23 Prozent auf 113,92 CHF) und SGS SA (-1,52 Prozent auf 93,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 709 449 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,041 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

