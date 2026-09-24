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Kursverlauf 24.09.2026 12:26:57

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge

Der SLI gibt am Mittag nach.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,22 Prozent leichter bei 2 242,23 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,278 Prozent auf 2 240,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 247,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 233,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 247,70 Zähler.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,463 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 2 314,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 263,67 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Stand von 1 969,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 1,40 Prozent auf 8 720,00 CHF), Swisscom (+ 1,07 Prozent auf 661,00 CHF), Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 77,86 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 118,52 CHF) und Geberit (+ 0,70 Prozent auf 546,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-4,36 Prozent auf 84,16 CHF), Partners Group (-3,17 Prozent auf 604,60 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 38,83 CHF), Sonova (-1,16 Prozent auf 239,20 CHF) und Julius Bär (-1,15 Prozent auf 70,36 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 197 982 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,799 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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