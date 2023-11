Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Am Donnerstag stand der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,56 Prozent im Minus bei 1 689,81 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,147 Prozent auf 1 696,82 Punkte an der Kurstafel, nach 1 699,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 689,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 700,79 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wies der SLI 1 704,75 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.08.2023, den Wert von 1 732,64 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, den Stand von 1 685,65 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,520 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lindt (+ 1,40 Prozent auf 10 900,00 CHF), VAT (+ 1,21 Prozent auf 377,10 CHF), Swisscom (+ 0,83 Prozent auf 509,20 CHF), Partners Group (+ 0,63 Prozent auf 1 110,50 CHF) und Lonza (+ 0,57 Prozent auf 353,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swatch (I) (-2,13 Prozent auf 233,90 CHF), Richemont (-1,83 Prozent auf 109,95 CHF), Alcon (-1,77 Prozent auf 62,26 CHF), Givaudan (-1,41 Prozent auf 3 218,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,08 Prozent auf 246,80 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 802 244 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 267,058 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,78 erwartet. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

