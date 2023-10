Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich nachmittags leichter

Kaum verändert zeigt sich der SLI am Mittwoch.

Der SLI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 0,02 Prozent auf 1 720,13 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,515 Prozent tiefer bei 1 711,57 Punkten, nach 1 720,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 709,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 723,94 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,81 Prozent nach oben. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 1 730,96 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.07.2023, den Stand von 1 723,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, erreichte der SLI einen Wert von 1 525,19 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 2,32 Prozent zu Buche. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 631,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 2,73 Prozent auf 4,07 CHF), Lindt (+ 1,75 Prozent auf 9 900,00 CHF), Sandoz (+ 1,34 Prozent auf 25,26 CHF), Nestlé (+ 1,20 Prozent auf 104,54 CHF) und Swiss Re (+ 1,10 Prozent auf 97,58 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,69 Prozent auf 109,70 CHF), Kühne + Nagel International (-1,32 Prozent auf 262,40 CHF), Schindler (-0,96 Prozent auf 185,05 CHF), Alcon (-0,95 Prozent auf 68,76 CHF) und Logitech (-0,56 Prozent auf 64,44 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 889 716 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 273,510 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 6,94 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

