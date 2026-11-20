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20.11.2026 09:29:04
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Am Freitag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 2 360,89 Punkte nach unten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,269 Prozent auf 2 361,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 368,04 Punkten am Vortag.
Bei 2 358,49 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 365,01 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 2,90 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 2 316,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der SLI mit 2 299,21 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 2 023,97 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 443,50 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 1,58 Prozent auf 8 345,00 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 85,44 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 149,60 CHF), Novartis (+ 0,96 Prozent auf 128,46 CHF) und Givaudan (+ 0,86 Prozent auf 4 089,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-3,52 Prozent auf 505,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,22 Prozent auf 66,02 CHF), UBS (-1,98 Prozent auf 37,65 CHF), Richemont (-1,64 Prozent auf 174,25 CHF) und Julius Bär (-1,53 Prozent auf 66,96 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 426 805 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 346,825 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|70,30
|-3,17%
|Amrize
|36,43
|-0,38%
|Givaudan AG
|4 373,00
|0,81%
|Julius Bär
|70,58
|-3,00%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 000,00
|2,33%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,48
|1,57%
|Novartis AG
|138,28
|0,32%
|Partners Group AG
|662,20
|-2,56%
|Richemont
|182,30
|-4,03%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|427,00
|-0,23%
|Swiss Re AG
|160,75
|0,88%
|UBS
|39,86
|-3,21%
|VAT
|531,40
|-4,29%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
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