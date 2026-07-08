Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer

Der SLI fällt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,91 Prozent auf 2 279,83 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,696 Prozent auf 2 284,76 Punkte an der Kurstafel, nach 2 300,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 279,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 284,76 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der SLI noch bei 2 131,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der SLI-Kurs 2 096,51 Punkte. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 08.07.2025, einen Stand von 1 971,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 209,10 CHF), Amrize (+ 0,15 Prozent auf 40,79 CHF), Logitech (-0,03 Prozent auf 77,82 CHF), Alcon (-0,26 Prozent auf 54,10 CHF) und UBS (-0,29 Prozent auf 41,54 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sika (-1,87 Prozent auf 167,75 CHF), Galderma (-1,59 Prozent auf 173,75 CHF), Roche (-1,56 Prozent auf 334,20 CHF), Givaudan (-1,47 Prozent auf 3 484,00 CHF) und Swiss Re (-1,47 Prozent auf 130,90 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 194 249 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 286,381 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at