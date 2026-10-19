Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben

Der SLI wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 2 306,32 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,424 Prozent leichter bei 2 297,01 Punkten, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 306,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 293,75 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SLI bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 2 035,68 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,46 Prozent auf 88,40 CHF), VAT (+ 1,77 Prozent auf 619,60 CHF), Lonza (+ 1,52 Prozent auf 613,20 CHF), Givaudan (+ 1,33 Prozent auf 3 967,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,05 Prozent auf 212,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen UBS (-1,39 Prozent auf 39,08 CHF), Galderma (-1,33 Prozent auf 173,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 74,70 CHF), Julius Bär (-1,27 Prozent auf 70,00 CHF) und Straumann (-0,92 Prozent auf 92,96 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 412 708 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 326,266 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at