Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Kursentwicklung im Fokus
|
19.10.2026 17:58:58
Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben
Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 2 306,32 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,424 Prozent leichter bei 2 297,01 Punkten, nach 2 306,78 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 306,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 293,75 Einheiten.
SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SLI bei 2 215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 2 035,68 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,46 Prozent auf 88,40 CHF), VAT (+ 1,77 Prozent auf 619,60 CHF), Lonza (+ 1,52 Prozent auf 613,20 CHF), Givaudan (+ 1,33 Prozent auf 3 967,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,05 Prozent auf 212,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen UBS (-1,39 Prozent auf 39,08 CHF), Galderma (-1,33 Prozent auf 173,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 74,70 CHF), Julius Bär (-1,27 Prozent auf 70,00 CHF) und Straumann (-0,92 Prozent auf 92,96 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 412 708 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 326,266 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Julius Bär
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
19.10.26
|SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)
|
19.10.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Julius Bär ernennt Francis Hoefman zum Chief Human Resources Officer (EQS Group)
|
19.10.26
|Julius Baer Appoints Francis Hoefman as Chief Human Resources Officer (EQS Group)
|
16.10.26
|SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu Julius Bär
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80,30
|-0,91%
|Amrize
|33,89
|0,62%
|Galderma
|185,80
|-1,38%
|Givaudan AG
|4 247,00
|0,93%
|Helvetia Baloise Holding AG
|227,00
|0,98%
|Julius Bär
|74,88
|-1,27%
|Logitech S.A.
|95,76
|3,23%
|Lonza AG (N)
|657,20
|1,64%
|Partners Group AG
|656,20
|0,28%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|407,35
|0,46%
|Straumann Holding AG
|99,44
|-0,86%
|Swiss Re AG
|161,40
|0,84%
|UBS
|41,96
|-0,87%
|VAT
|663,00
|2,44%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 306,32
|-0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.