Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag in Rot

Am Dienstag gibt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 1,56 Prozent auf 14 057,24 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,655 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,36 Prozent auf 14 085,53 Punkte an der Kurstafel, nach 14 279,38 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 036,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 342,71 Punkten lag.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 14 544,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der SMI noch bei 13 320,99 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 12 312,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,11 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,82 Prozent auf 80,44 CHF), Swisscom (+ 1,81 Prozent auf 645,50 CHF), Nestlé (+ 1,54 Prozent auf 79,97 CHF), UBS (+ 1,10 Prozent auf 44,85 CHF) und Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 672,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-10,09 Prozent auf 112,80 CHF), Amrize (-2,20 Prozent auf 34,74 CHF), Alcon (-1,72 Prozent auf 55,98 CHF), Holcim (-1,44 Prozent auf 72,68 CHF) und Zurich Insurance (-1,21 Prozent auf 589,80 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 417 007 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,780 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at