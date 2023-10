Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Mittag leichter

Um 12:10 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,63 Prozent auf 10 910,85 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,247 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,178 Prozent tiefer bei 10 960,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 979,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 10 987,60 Punkte, das Tagestief hingegen 10 901,19 Zähler.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,990 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 976,38 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2023, den Stand von 11 021,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, stand der SMI bei 10 227,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 0,617 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 0,88 Prozent auf 98,22 CHF), Swisscom (+ 0,59 Prozent auf 548,40 CHF), Holcim (+ 0,27) Prozent auf 58,44 CHF), Roche (+ 0,26 Prozent auf 253,35 CHF) und Sika (+ 0,21 Prozent auf 235,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Lonza (-2,64 Prozent auf 420,20 CHF), Richemont (-2,03 Prozent auf 106,30 CHF), UBS (-1,95 Prozent auf 22,15 CHF), Sonova (-1,77 Prozent auf 216,20 CHF) und Alcon (-1,59 Prozent auf 67,02 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 919 190 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 284,543 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,52 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,94 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

