Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Mittag leichter

Der SMI zeigt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Um 12:09 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 12 949,72 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,479 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 12 965,73 Punkte an der Kurstafel, nach 12 981,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 943,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 988,60 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SMI bei 12 298,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der SMI 12 281,09 Punkte auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 11 761,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,31 Prozent auf 97,16 CHF), Zurich Insurance (+ 1,18 Prozent auf 582,80 CHF), Swiss Life (+ 0,94 Prozent auf 884,60 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 558,00 CHF) und Givaudan (+ 0,24 Prozent auf 3 310,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-1,65 Prozent auf 128,35 CHF), Richemont (-1,48 Prozent auf 169,40 CHF), Sonova (-1,20 Prozent auf 197,90 CHF), Holcim (-1,10 Prozent auf 75,50 CHF) und Lonza (-0,55 Prozent auf 545,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 032 476 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 263,827 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,87 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

