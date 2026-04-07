Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 12 970,30 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,527 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 12 986,45 Punkte an der Kurstafel, nach 12 981,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 990,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 962,13 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der SMI bei 13 095,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 324,03 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 11 047,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,09 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 0,90 Prozent auf 73,98 CHF), Swisscom (+ 0,67 Prozent auf 676,00 CHF), Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 78,81 CHF), Sika (+ 0,53 Prozent auf 132,10 CHF) und Swiss Re (+ 0,45 Prozent auf 132,90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-1,06 Prozent auf 59,68 CHF), Amrize (-1,01 Prozent auf 43,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,91 Prozent auf 185,55 CHF), Holcim (-0,54 Prozent auf 66,84 CHF) und Novartis (-0,54 Prozent auf 122,54 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 221 633 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 274,262 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at