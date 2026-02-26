Angespannte Stimmung in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX letztendlich 0,45 Prozent leichter bei 13 913,73 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,669 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,294 Prozent leichter bei 13 936,02 Punkten, nach 13 977,10 Punkten am Vortag.

Bei 13 884,85 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 013,75 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,581 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 13 142,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der SMI mit 12 822,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der SMI einen Stand von 13 042,51 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 2,72 Prozent auf 875,20 CHF), Logitech (+ 2,30 Prozent auf 71,10 CHF), Richemont (+ 1,88 Prozent auf 162,70 CHF), Lonza (+ 1,03 Prozent auf 532,00 CHF) und UBS (+ 0,97 Prozent auf 32,31 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-3,80 Prozent auf 71,90 CHF), Sika (-1,90 Prozent auf 157,45 CHF), Roche (-1,49 Prozent auf 363,60 CHF), Novartis (-1,31 Prozent auf 128,10 CHF) und Amrize (-0,67 Prozent auf 49,27 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 694 081 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 326,237 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at