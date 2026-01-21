Angespannte Stimmung in Zürich: SMI letztendlich in Rot

Wenig verändert zeigte sich der SMI heute.

Am Mittwoch schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 13 156,81 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,545 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,295 Prozent auf 13 131,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 169,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 13 063,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 170,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1,07 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 171,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der SMI noch bei 12 622,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der SMI einen Wert von 12 111,16 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,683 Prozent zurück. Bei 13 528,67 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 063,67 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Alcon (+ 3,97 Prozent auf 65,02 CHF), Lonza (+ 2,54 Prozent auf 557,40 CHF), Sonova (+ 1,51 Prozent auf 221,20 CHF), Givaudan (+ 1,34 Prozent auf 3 165,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,26 Prozent auf 180,60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-2,36 Prozent auf 555,00 CHF), Swiss Re (-1,59 Prozent auf 123,50 CHF), Nestlé (-1,30 Prozent auf 72,98 CHF), Swiss Life (-1,23 Prozent auf 848,20 CHF) und Geberit (-0,66 Prozent auf 597,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 437 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

