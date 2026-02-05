Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SMI-Kursentwicklung
|
05.02.2026 17:59:10
Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus
Am Donnerstag fiel der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 13 466,04 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,573 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 13 508,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 508,12 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 516,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 378,60 Punkten.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,14 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 247,32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 363,53 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Stand von 12 579,44 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,65 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,47 Prozent auf 154,85 CHF), Sonova (+ 1,06 Prozent auf 208,80 CHF), Novartis (+ 0,49 Prozent auf 119,28 CHF), Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 78,43 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,40 Prozent auf 188,05 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-3,44 Prozent auf 966,60 CHF), UBS (-2,24 Prozent auf 34,00 CHF), Holcim (-1,75 Prozent auf 74,28 CHF), Lonza (-1,48 Prozent auf 518,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,07 Prozent auf 66,44 CHF).
Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 325 421 Aktien gehandelt. Mit 305,573 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|06.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|1,02%
|Holcim AG
|83,98
|4,09%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|204,30
|-0,15%
|Lonza AG (N)
|565,00
|0,25%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,85
|0,77%
|Novartis AG
|131,90
|1,93%
|Partners Group AG
|1 065,00
|1,38%
|Richemont
|169,85
|0,83%
|Roche AG (Genussschein)
|356,40
|-0,64%
|Sonova AG
|224,80
|-1,06%
|Swiss Re AG
|139,75
|1,01%
|UBS
|37,14
|-0,11%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|627,00
|0,77%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 503,06
|0,27%
