SMI-Kursentwicklung 05.02.2026 17:59:10

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus

Der SMI notierte zum Handelsschluss im Minus.

Am Donnerstag fiel der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 13 466,04 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,573 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 13 508,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 508,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 516,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 378,60 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,14 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 247,32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 363,53 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Stand von 12 579,44 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,65 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,47 Prozent auf 154,85 CHF), Sonova (+ 1,06 Prozent auf 208,80 CHF), Novartis (+ 0,49 Prozent auf 119,28 CHF), Nestlé (+ 0,44 Prozent auf 78,43 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,40 Prozent auf 188,05 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-3,44 Prozent auf 966,60 CHF), UBS (-2,24 Prozent auf 34,00 CHF), Holcim (-1,75 Prozent auf 74,28 CHF), Lonza (-1,48 Prozent auf 518,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,07 Prozent auf 66,44 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 325 421 Aktien gehandelt. Mit 305,573 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

06.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Nestlé Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 1,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Holcim AG 83,98 4,09% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 204,30 -0,15% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 565,00 0,25% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 85,85 0,77% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,90 1,93% Novartis AG
Partners Group AG 1 065,00 1,38% Partners Group AG
Richemont 169,85 0,83% Richemont
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 224,80 -1,06% Sonova AG
Swiss Re AG 139,75 1,01% Swiss Re AG
UBS 37,14 -0,11% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 627,00 0,77% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 503,06 0,27%

