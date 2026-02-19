Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert im Minus

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent auf 13 777,84 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,629 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,368 Prozent höher bei 13 857,83 Punkten in den Handel, nach 13 807,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 776,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 896,39 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,25 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 13 277,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 530,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 798,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,00 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 896,39 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 1,90 Prozent auf 64,24 CHF), Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 79,63 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,88 Prozent auf 176,70 CHF), Lonza (+ 0,53 Prozent auf 535,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,23 Prozent auf 858,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-1,12 Prozent auf 158,45 CHF), Geberit (-1,02 Prozent auf 639,80 CHF), UBS (-0,99 Prozent auf 33,06 CHF), Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 562,40 CHF) und Holcim (-0,77 Prozent auf 72,44 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 3 027 276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 322,298 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

