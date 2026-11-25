Mit dem SMI ging es am Mittwochabend abwärts.

Am Mittwoch tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,47 Prozent schwächer bei 14 664,92 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,708 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,877 Prozent auf 14 863,09 Punkte an der Kurstafel, nach 14 733,89 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 909,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 664,92 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,565 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SMI einen Wert von 14 462,36 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 14 525,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der SMI bei 12 771,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,70 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Amrize (+ 2,41 Prozent auf 34,86 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 74,32 CHF), Nestlé (+ 1,01 Prozent auf 87,15 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 153,70 CHF) und Geberit (+ 0,72 Prozent auf 588,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,18 Prozent auf 63,36 CHF), Givaudan (-2,32 Prozent auf 4 002,00 CHF), Richemont (-2,15 Prozent auf 168,40 CHF), Logitech (-1,88 Prozent auf 81,34 CHF) und UBS (-1,39 Prozent auf 36,80 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 017 922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at