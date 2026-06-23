Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SMI im Blick
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23.06.2026 09:29:30
Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus
Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,11 Prozent leichter bei 13 832,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,614 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,374 Prozent tiefer bei 13 796,65 Punkten, nach 13 848,51 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 838,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 779,96 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13 503,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der SMI mit 12 389,68 Punkten gehandelt. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 11 854,96 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,42 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 1,48 Prozent auf 507,80 CHF), Roche (+ 1,48 Prozent auf 323,30 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 121,60 CHF), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 79,30 CHF) und Alcon (+ 0,30 Prozent auf 52,94 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-2,48 Prozent auf 653,00 CHF), Amrize (-1,98 Prozent auf 43,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,94 Prozent auf 86,84 CHF), Sika (-1,53 Prozent auf 161,10 CHF) und Givaudan (-1,41 Prozent auf 3 205,00 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 149 444 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,396 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|93,58
|-2,60%
|Alcon AG
|57,94
|1,47%
|Amrize
|47,00
|0,73%
|Givaudan AG
|3 561,00
|1,51%
|Lonza AG (N)
|559,80
|3,74%
|Nestlé SA (Nestle)
|87,04
|2,38%
|Novartis AG
|133,90
|2,70%
|Partners Group AG
|711,60
|-1,17%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|352,15
|2,59%
|Sika AG
|175,20
|-0,51%
|Swiss Re AG
|134,75
|0,67%
|UBS
|44,41
|-0,56%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 910,70
|0,45%
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