Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,33 Prozent tiefer bei 13 248,01 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,583 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,40 Prozent tiefer bei 13 238,75 Punkten in den Montagshandel, nach 13 426,72 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 200,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13 269,36 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der SMI 12 320,99 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, betrug der SMI-Kurs 13 169,96 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 660,96 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,005 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 1,00 Prozent auf 657,00 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 132,35 CHF), Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 562,00 CHF), Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 941,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,08 Prozent auf 185,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Nestlé (-3,24 Prozent auf 76,46 CHF), Sika (-2,96 Prozent auf 152,55 CHF), Amrize (-2,89 Prozent auf 44,67 CHF), Geberit (-2,71 Prozent auf 545,20 CHF) und Lonza (-2,50 Prozent auf 529,80 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 764 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,676 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at