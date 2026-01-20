Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schwächer

Am Dienstag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 1,12 Prozent schwächer bei 13 128,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,557 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 13 204,83 Punkte an der Kurstafel, nach 13 277,04 Punkten am Vortag.

Bei 13 100,41 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 188,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 171,85 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 12 635,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der SMI bei 12 037,22 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,898 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 13 100,41 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Sonova (+ 1,32 Prozent auf 215,40 CHF), Alcon (+ 0,95 Prozent auf 61,76 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,22 Prozent auf 179,00 CHF), Nestlé (-0,07 Prozent auf 74,64 CHF) und Givaudan (-0,16 Prozent auf 3 131,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-6,13 Prozent auf 71,10 CHF), Holcim (-1,90 Prozent auf 76,36 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 36,78 CHF), Partners Group (-1,81 Prozent auf 1 055,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,76 Prozent auf 59,22 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 010 075 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 299,488 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

