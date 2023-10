Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

So bewegte sich der SMI am fünften Tag der Woche letztendlich.

Am Freitag bewegte sich der SMI via SIX zum Handelsende 0,72 Prozent leichter bei 10 900,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,247 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,178 Prozent auf 10 960,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 979,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10 890,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 987,60 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 0,892 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 13.09.2023, den Wert von 10 976,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 021,66 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2022, den Stand von 10 227,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,714 Prozent abwärts. 11 616,37 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 0,93 Prozent auf 255,05 CHF), Swiss Re (+ 0,68 Prozent auf 98,02 CHF), Zurich Insurance (+ 0,30 Prozent auf 428,10 CHF), Sika (+ 0,30 Prozent auf 235,60 CHF) und Swisscom (+ 0,18 Prozent auf 546,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-3,13 Prozent auf 418,10 CHF), UBS (-2,48 Prozent auf 22,03 CHF), Richemont (-2,40 Prozent auf 105,90 CHF), Geberit (-1,73 Prozent auf 449,70 CHF) und Novartis (-1,72 Prozent auf 87,52 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 090 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 284,543 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,52 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at