Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schließt mit klaren Verlusten

Schlussendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 3,10 Prozent tiefer bei 13 404,93 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,673 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,50 Prozent auf 13 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 834,10 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 348,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 645,51 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SMI wies vor einem Monat, am 03.02.2026, einen Stand von 13 372,58 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 03.12.2025, einen Stand von 12 858,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der SMI einen Wert von 13 166,68 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,19 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,44 Prozent auf 182,80 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 715,50 CHF), Logitech (-0,23 Prozent auf 70,54 CHF), Roche (-2,07 Prozent auf 355,40 CHF) und Alcon (-2,11 Prozent auf 63,96 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Zurich Insurance (-6,68 Prozent auf 536,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,87 Prozent auf 67,20 CHF), Swiss Life (-4,65 Prozent auf 828,00 CHF), Swiss Re (-4,10 Prozent auf 128,50 CHF) und Richemont (-4,05 Prozent auf 142,25 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 906 038 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 316,416 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,80 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at