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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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SMI-Kursentwicklung 20.04.2026 09:29:16

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start

So bewegt sich der SMI am Montag.

Am Montag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 1,31 Prozent schwächer bei 13 251,14 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,583 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,40 Prozent auf 13 238,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13 426,72 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 269,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 234,59 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der SMI-Kurs bei 12 320,99 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 13 169,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 660,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,029 Prozent. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 655,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 185,35 CHF), Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 558,60 CHF), Swiss Life (-0,23 Prozent auf 937,80 CHF) und Logitech (-0,38 Prozent auf 78,54 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-4,28 Prozent auf 44,03 CHF), Nestlé (-3,44 Prozent auf 76,30 CHF), Sika (-1,84 Prozent auf 154,30 CHF), Holcim (-1,81 Prozent auf 72,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,48 Prozent auf 74,36 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 494 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,676 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 80,82 -1,10% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 47,61 -3,09% Amrize
Holcim AG 78,30 -2,00% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 202,40 0,75% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 84,90 -0,89% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 83,03 -3,43% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 345,00 -0,33% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 166,40 -2,26% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 015,50 -0,20% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 142,05 -0,28% Swiss Re AG
Swisscom AG 715,00 1,42% Swisscom AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 605,60 -0,07% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 215,58 -1,57%

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