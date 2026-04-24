Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,44 Prozent schwächer bei 13 189,56 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,545 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,333 Prozent tiefer bei 13 203,99 Punkten, nach 13 248,06 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 185,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 228,71 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 0,349 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, notierte der SMI bei 12 515,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 13 147,13 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Stand von 11 917,59 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,436 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,36 Prozent auf 197,00 CHF), Holcim (+ 0,58 Prozent auf 72,30 CHF), Swisscom (+ 0,53 Prozent auf 668,00 CHF), Nestlé (+ 0,23 Prozent auf 80,17 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,15 Prozent auf 549,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,64 Prozent auf 76,82 CHF), Lonza (-1,42 Prozent auf 492,00 CHF), Richemont (-1,13 Prozent auf 149,05 CHF), Novartis (-0,88 Prozent auf 115,26 CHF) und Partners Group (-0,60 Prozent auf 926,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 911 417 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,887 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at