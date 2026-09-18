Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent auf 13 926,38 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,330 Prozent leichter bei 13 901,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 947,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 890,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 929,83 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,689 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 320,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 765,83 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Stand von 12 049,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 80,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 218,00 CHF), Alcon (+ 0,67 Prozent auf 53,80 CHF), Lonza (+ 0,55 Prozent auf 548,00 CHF) und Roche (+ 0,47 Prozent auf 362,90 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swisscom (-1,64 Prozent auf 660,50 CHF), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,34 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 601,80 CHF), Amrize (-0,94 Prozent auf 31,52 CHF) und Swiss Life (-0,68 Prozent auf 929,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 628 597 Aktien gehandelt. Mit 304,649 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at