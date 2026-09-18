Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 18.09.2026 09:28:55

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,15 Prozent auf 13 926,38 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,330 Prozent leichter bei 13 901,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 947,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 890,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 929,83 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,689 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 320,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 765,83 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Stand von 12 049,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 80,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 218,00 CHF), Alcon (+ 0,67 Prozent auf 53,80 CHF), Lonza (+ 0,55 Prozent auf 548,00 CHF) und Roche (+ 0,47 Prozent auf 362,90 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swisscom (-1,64 Prozent auf 660,50 CHF), Nestlé (-1,26 Prozent auf 77,34 CHF), Zurich Insurance (-0,95 Prozent auf 601,80 CHF), Amrize (-0,94 Prozent auf 31,52 CHF) und Swiss Life (-0,68 Prozent auf 929,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 628 597 Aktien gehandelt. Mit 304,649 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,96 1,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,64 -0,07% Alcon AG
Amrize 33,32 0,12% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 228,50 0,26% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 577,00 0,59% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 81,50 -1,56% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 660,00 0,92% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 0,79% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 980,20 -0,55% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 146,50 -0,24% Swiss Re AG
Swisscom AG 693,00 -2,12% Swisscom AG
UBS 44,43 0,68% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 635,40 -0,90% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 950,08 0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigen sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen