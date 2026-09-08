ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Blick
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08.09.2026 17:58:46
Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich schwächer
Am Dienstag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 1,55 Prozent leichter bei 14 057,61 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,655 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,36 Prozent tiefer bei 14 085,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 279,38 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 035,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 342,71 Einheiten.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 544,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 320,99 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der SMI noch bei 12 312,65 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,12 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
Tops und Flops im SMI aktuell
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 80,98 CHF), Swisscom (+ 2,44 Prozent auf 649,50 CHF), Nestlé (+ 2,07 Prozent auf 80,39 CHF), UBS (+ 1,44 Prozent auf 45,00 CHF) und Geberit (+ 0,82 Prozent auf 568,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Novartis (-10,89 Prozent auf 111,80 CHF), Amrize (-2,62 Prozent auf 34,59 CHF), Alcon (-2,00 Prozent auf 55,82 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 135,55 CHF) und Logitech (-1,54 Prozent auf 79,44 CHF).
Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 8 398 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,780 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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