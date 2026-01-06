ABB Aktie
Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schwächer
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 13 209,47 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,536 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,204 Prozent stärker bei 13 274,37 Punkten, nach 13 247,32 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13 289,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 196,67 Einheiten.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der SMI bei 12 936,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 551,36 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 11 691,13 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 0,90 Prozent auf 109,48 CHF), Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 583,50 CHF), Givaudan (+ 0,52 Prozent auf 3 122,00 CHF), Holcim (+ 0,46 Prozent auf 78,50 CHF) und Geberit (+ 0,39 Prozent auf 618,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,16 Prozent auf 59,92 CHF), Sika (-1,95 Prozent auf 160,50 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 78,38 CHF), Richemont (-1,36 Prozent auf 170,60 CHF) und UBS (-1,07 Prozent auf 37,76 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 937 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 281,629 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
