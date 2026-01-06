ABB Aktie

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

06.01.2026 12:26:51

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schwächer

Der SMI zeigt sich am Dienstag leichter.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 13 209,47 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,536 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,204 Prozent stärker bei 13 274,37 Punkten, nach 13 247,32 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 289,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 196,67 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bewegte sich der SMI bei 12 936,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 551,36 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 11 691,13 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 0,90 Prozent auf 109,48 CHF), Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 583,50 CHF), Givaudan (+ 0,52 Prozent auf 3 122,00 CHF), Holcim (+ 0,46 Prozent auf 78,50 CHF) und Geberit (+ 0,39 Prozent auf 618,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,16 Prozent auf 59,92 CHF), Sika (-1,95 Prozent auf 160,50 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 78,38 CHF), Richemont (-1,36 Prozent auf 170,60 CHF) und UBS (-1,07 Prozent auf 37,76 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 937 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 281,629 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AGmehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

06.01.26 ABB Underweight Barclays Capital
18.12.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 65,80 -0,12% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 665,80 0,57% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 377,00 1,23% Givaudan AG
Holcim AG 84,34 0,52% Holcim AG
Logitech S.A. 83,94 -1,08% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 81,94 -0,56% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 121,75 3,66% Novartis AG
Richemont 186,10 0,00% Richemont
Roche AG (Genussschein) 0,00 0,00% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 176,00 0,06% Sika AG
Swiss Re AG 139,00 -1,45% Swiss Re AG
Swisscom AG 630,50 1,29% Swisscom AG
UBS 40,41 -1,41% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 340,73 0,71%

