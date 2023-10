Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der SMI gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 10 728,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,239 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,528 Prozent leichter bei 10 756,96 Punkten in den Handel, nach 10 814,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 774,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 727,96 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,74 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 090,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, notierte der SMI bei 11 103,55 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 18.10.2022, bei 10 578,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 sank der Index bereits um 2,28 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 98,92 CHF), Richemont (+ 0,24 Prozent auf 105,65 CHF), Swiss Life (+ 0,17 Prozent auf 581,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,12 Prozent auf 431,60 CHF) und Partners Group (+ 0,10 Prozent auf 1 025,50 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,17 Prozent auf 30,97 CHF), Lonza (-2,46 Prozent auf 348,50 CHF), Novartis (-1,45 Prozent auf 86,11 CHF), Alcon (-1,45 Prozent auf 66,64 CHF) und Geberit (-1,06 Prozent auf 438,70 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 444 361 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 279,849 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,71 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

