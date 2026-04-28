Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter

Der SMI kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:11 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,99 Prozent auf 13 035,37 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,553 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,686 Prozent leichter bei 13 074,86 Punkten, nach 13 165,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 080,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 009,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der SMI einen Stand von 12 570,26 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 13 023,81 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 12 028,25 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,60 Prozent nach. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Amrize (+ 1,15 Prozent auf 45,73 CHF), Holcim (+ 0,58 Prozent auf 73,46 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 127,65 CHF), Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 928,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 541,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Novartis (-4,35 Prozent auf 109,12 CHF), Lonza (-1,43 Prozent auf 481,60 CHF), Alcon (-0,87 Prozent auf 59,32 CHF), Roche (-0,81 Prozent auf 318,60 CHF) und Partners Group (-0,71 Prozent auf 895,80 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 295 757 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 277,772 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,29 zu Buche schlagen. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,92 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at