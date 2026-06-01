Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels leichter

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am ersten Tag der Woche nicht halten.

Am Montag gibt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,55 Prozent auf 13 468,42 Punkte nach. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,612 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,564 Prozent auf 13 466,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 542,66 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 462,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 488,18 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der SMI bei 13 136,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der SMI-Kurs 14 014,30 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 227,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,67 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,36 Prozent auf 83,92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,22 Prozent auf 180,75 CHF), Logitech (+ 0,17) Prozent auf 95,06 CHF), Partners Group (+ 0,10 Prozent auf 828,00 CHF) und Amrize (-0,12 Prozent auf 42,06 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-1,11 Prozent auf 51,52 CHF), Givaudan (-1,10 Prozent auf 2 868,00 CHF), Swiss Life (-1,08 Prozent auf 841,60 CHF), Richemont (-1,07 Prozent auf 167,10 CHF) und Swiss Re (-1,06 Prozent auf 116,45 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 130 175 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 287,214 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at