Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Nachmittag

Der SMI fällt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 1,82 Prozent auf 10 480,77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,237 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,15 Prozent auf 10 552,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 675,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10 477,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 603,41 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 4,01 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der SMI einen Stand von 11 068,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, notierte der SMI bei 11 120,15 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, bei 10 484,14 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,53 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 395,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 1,66 Prozent auf 219,90 CHF), Richemont (+ 0,81 Prozent auf 105,95 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 347,10 CHF), Geberit (+ 0,16 Prozent auf 429,70 CHF) und Swiss Re (-0,02 Prozent auf 98,34 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-4,61 Prozent auf 237,95 CHF), Nestlé (-3,01 Prozent auf 99,18 CHF), Partners Group (-2,09 Prozent auf 983,00 CHF), Novartis (-1,93 Prozent auf 85,47 CHF) und UBS (-1,45 Prozent auf 21,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 184 834 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,952 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at