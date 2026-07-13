Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SLI aktuell

Am Mittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:10 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,11 Prozent auf 2 280,84 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,054 Prozent tiefer bei 2 282,05 Punkten, nach 2 283,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 277,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 284,52 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der SLI auf 2 187,02 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 108,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 1 973,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,37 Prozent auf 627,00 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 691,40 CHF), Swiss Re (+ 0,79 Prozent auf 133,65 CHF), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 183,45 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,58 Prozent auf 206,70 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sandoz (-1,98 Prozent auf 66,44 CHF), Sika (-1,47 Prozent auf 160,35 CHF), Galderma (-1,36 Prozent auf 170,50 CHF), Logitech (-0,94 Prozent auf 81,84 CHF) und VAT (-0,82 Prozent auf 675,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 530 626 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 290,146 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at