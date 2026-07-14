Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SLI am Dienstagnachmittag

In Zürich stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Dienstag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 2 285,12 Punkte nach unten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,690 Prozent auf 2 272,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 288,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 264,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 287,41 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 2 187,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der SLI bei 2 131,41 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 1 972,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,24 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 1,96 Prozent auf 43,07 CHF), VAT (+ 1,86 Prozent auf 689,20 CHF), Amrize (+ 1,85 Prozent auf 41,24 CHF), Julius Bär (+ 1,67 Prozent auf 74,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 85,08 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-2,54 Prozent auf 54,48 CHF), Logitech (-2,51 Prozent auf 81,48 CHF), Straumann (-1,93 Prozent auf 103,95 CHF), Novartis (-1,51 Prozent auf 122,70 CHF) und Galderma (-1,44 Prozent auf 168,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 145 414 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,832 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at