Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Entwicklung 14.07.2026 15:59:02

Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SLI am Dienstagnachmittag

Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SLI am Dienstagnachmittag

In Zürich stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Dienstag geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 2 285,12 Punkte nach unten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,690 Prozent auf 2 272,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 288,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 264,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 287,41 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 2 187,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der SLI bei 2 131,41 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 1 972,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,24 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 1,96 Prozent auf 43,07 CHF), VAT (+ 1,86 Prozent auf 689,20 CHF), Amrize (+ 1,85 Prozent auf 41,24 CHF), Julius Bär (+ 1,67 Prozent auf 74,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 85,08 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-2,54 Prozent auf 54,48 CHF), Logitech (-2,51 Prozent auf 81,48 CHF), Straumann (-1,93 Prozent auf 103,95 CHF), Novartis (-1,51 Prozent auf 122,70 CHF) und Galderma (-1,44 Prozent auf 168,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 145 414 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,832 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten