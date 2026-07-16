Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Mittag

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,77 Prozent auf 19 956,04 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,483 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,267 Prozent auf 20 056,62 Punkte an der Kurstafel, nach 20 110,33 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 056,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 938,59 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,283 Prozent nach unten. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 16.06.2026, den Stand von 19 408,53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 18 514,38 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 16 604,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,39 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,04 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4,45 Prozent auf 19,26 CHF), mobilezone (+ 4,29 Prozent auf 15,08 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF) und EvoNext (+ 3,74 Prozent auf 2,22 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-9,13 Prozent auf 46,80 CHF), Edisun Power Europe (-8,36 Prozent auf 63,60 CHF), Autoneum (-5,61 Prozent auf 107,60 CHF), Partners Group (-4,89 Prozent auf 685,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-3,99 Prozent auf 79,86 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 1 241 782 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 287,297 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at