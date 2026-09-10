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Index im Blick 10.09.2026 15:58:56

Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Nachmittag

Der SPI zeigt sich derzeit schwächer.

Um 15:39 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,23 Prozent auf 19 465,36 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,437 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 19 546,48 Punkte an der Kurstafel, nach 19 510,45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 567,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 436,41 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,63 Prozent nach unten. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 20 585,70 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 19 010,52 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 16 950,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,70 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit GAM (+ 3,59 Prozent auf 0,08 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2,94 Prozent auf 70,00 CHF), Burkhalter (+ 2,71 Prozent auf 121,40 CHF), Barry Callebaut (+ 2,52 Prozent auf 1 141,00 CHF) und Medmix (+ 2,30 Prozent auf 8,91 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen INTERROLL (-5,92 Prozent auf 1 462,00 CHF), Adval Tech (-5,16 Prozent auf 40,40 CHF), Xlife Sciences (-4,76 Prozent auf 14,00 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF) und Implenia (-4,50 Prozent auf 63,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 116 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,885 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 41,60 1,46% Adval Tech AG
Banque Cantonale du Jura SA 68,50 -1,44% Banque Cantonale du Jura SA
Barry Callebaut AG (N) 1 186,00 -1,82% Barry Callebaut AG (N)
Burkhalter Holding AG 127,60 0,31% Burkhalter Holding AG
Curatis AG 19,25 -0,26% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,32 -0,85% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 6,23% GAM AG
Implenia AG 67,50 -0,15% Implenia AG
INTERROLL AG 1 536,00 1,59% INTERROLL AG
Medmix 8,77 -0,34% Medmix
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 374,60 0,43% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,02 -4,67% SHL Telemedicine
UBS 47,30 1,98% UBS
Xlife Sciences AG 13,95 1,09% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 519,21 0,56%

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