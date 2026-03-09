Burckhardt Compression Aktie

Burckhardt Compression Aktie

WKN DE: A0J3NX / ISIN: CH0025536027

SIX-Handel im Blick 09.03.2026 15:58:37

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer

Der SPI im Performance-Check.

Am Montag verbucht der SPI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 1,48 Prozent auf 17 831,42 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,429 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,15 Prozent tiefer bei 17 892,41 Punkten in den Handel, nach 18 099,81 Punkten am Vortag.

Bei 17 918,05 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 574,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 689,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der SPI mit 17 768,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der SPI 17 239,04 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,25 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 17 574,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 12,58 Prozent auf 35,80 CHF), Ascom (+ 11,46 Prozent auf 5,35 CHF), Gurit (+ 7,66 Prozent auf 26,00 CHF), Kudelski (+ 7,21 Prozent auf 1,19 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,61 Prozent auf 2,39 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen COSMO Pharmaceuticals (-13,50 Prozent auf 92,90 CHF), Evolva (-10,95 Prozent auf 0,86 CHF), Burckhardt Compression (-8,18 Prozent auf 505,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,06 Prozent auf 0,12 CHF) und MindMaze Therapeutics (-6,61 Prozent auf 0,52 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 303 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,667 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

