Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus

Letztendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 18 395,24 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,267 Prozent auf 18 587,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 537,94 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 360,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 597,92 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,07 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 17 552,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 160,81 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 29.04.2025, den Stand von 16 387,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,839 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 24,18 Prozent auf 0,34 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,87 Prozent auf 0,05 CHF), ALSO (+ 5,01 Prozent auf 163,60 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,00 Prozent auf 105,00 CHF) und PolyPeptide (+ 4,96 Prozent auf 37,05 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Idorsia (-8,06 Prozent auf 3,63 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,29 Prozent auf 82,30 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,49 Prozent auf 15,74 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,20 Prozent auf 21,00 CHF) und Partners Group (-4,02 Prozent auf 849,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 10 366 011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,395 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at