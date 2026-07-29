Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

So bewegte sich der SPI am Mittwoch zum Handelsschluss.

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,45 Prozent leichter bei 20 309,62 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,498 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,345 Prozent auf 20 471,42 Punkte an der Kurstafel, nach 20 401,08 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 273,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20 491,23 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,341 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, notierte der SPI bei 20 040,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 395,24 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Wert von 16 687,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,33 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Autoneum (+ 16,35 Prozent auf 135,20 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 14,94 Prozent auf 23,54 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 14,00 Prozent auf 0,19 CHF), Sandoz (+ 3,72 Prozent auf 67,46 CHF) und Swatch (N) (+ 3,67 Prozent auf 35,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-9,80 Prozent auf 46,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,32 Prozent auf 6,08 CHF), Gurit (-6,87 Prozent auf 27,10 CHF), Comet (-6,61 Prozent auf 311,00 CHF) und ASMALLWORLD (-6,50 Prozent auf 0,58 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 835 761 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 311,522 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at