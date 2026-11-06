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Index im Blick 06.11.2026 12:27:06

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Freitagmittag zurück

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Freitagmittag zurück

Der SPI zeigt sich am Freitagmittag leichter.

Um 12:09 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 2,24 Prozent auf 20 613,88 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,681 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,72 Prozent auf 20 722,28 Punkte an der Kurstafel, nach 21 085,19 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 610,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20 800,24 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,567 Prozent abwärts. Der SPI wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 19 562,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 445,85 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 16 989,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Cicor Technologies (+ 5,07 Prozent auf 132,60 CHF), Orell Fuessli (+ 3,33 Prozent auf 139,50 CHF), ams-OSRAM (+ 2,74 Prozent auf 14,98 CHF), BioVersys (+ 2,23 Prozent auf 22,90 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,16 Prozent auf 5,68 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Medacta (-9,58 Prozent auf 111,40 CHF), Barry Callebaut (-4,97 Prozent auf 1 243,00 CHF), Idorsia (-4,24 Prozent auf 4,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,21 Prozent auf 50,00 CHF) und WISeQey (-3,98 Prozent auf 6,52 USD).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 077 466 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 349,317 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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ams-OSRAM AG 16,00 2,24% ams-OSRAM AG
Barry Callebaut AG (N) 1 361,00 -3,48% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,36 -3,16% Bellevue AG
BioVersys 22,40 0,00% BioVersys
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,20 4,03% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Cicor Technologies Ltd. 144,20 5,41% Cicor Technologies Ltd.
EvoNext Holdings AG 2,56 -1,54% EvoNext Holdings AG
Idorsia AG 4,41 -2,86% Idorsia AG
Medacta 115,60 -5,40% Medacta
Orell Fuessli AG 153,00 1,32% Orell Fuessli AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,20 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,91 -0,74% UBS
WISeQey 6,78 3,99% WISeQey
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 54,00 -2,53% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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