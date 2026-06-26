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WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Kursverlauf 26.06.2026 12:26:47

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt mittags zurück

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt mittags zurück

Am Freitag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,84 Prozent tiefer bei 19 881,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,474 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,362 Prozent leichter bei 19 978,13 Punkten in den Handel, nach 20 050,78 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 868,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 010,05 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2,19 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 19 096,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der SPI noch bei 17 664,49 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 16 462,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 111,52 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Gurit (+ 5,73 Prozent auf 40,60 CHF), Luzerner Kantonalbank (+ 5,67 Prozent auf 111,80 CHF), Bell (+ 3,76 Prozent auf 182,20 CHF), Feintool International (+ 3,26 Prozent auf 9,50 CHF) und PolyPeptide (+ 2,92 Prozent auf 45,85 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), Addex Therapeutics (-10,71 Prozent auf 0,04 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Adval Tech (-6,72 Prozent auf 44,40 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,38 Prozent auf 7,92 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 137 986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 293,418 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 -3,37% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 48,40 0,00% Adval Tech AG
Bell AG 193,00 2,12% Bell AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 8,20 -9,39% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 23,40 -2,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,32 -4,13% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,10 1,00% Feintool International AG (N) (FIH)
Gurit Holding AG 44,20 20,11% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,75 -7,26% Highlight Event and Entertainment AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 48,65 -1,92% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Luzerner Kantonalbank AG 120,00 6,19% Luzerner Kantonalbank AG
Perrot Duval SA 45,80 -9,31% Perrot Duval SA
PolyPeptide 50,00 3,73% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 369,80 -0,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 43,06 -2,05% UBS

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SPI 19 954,36 -0,48%

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