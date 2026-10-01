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SIX-Handel im Fokus 01.10.2026 17:58:52

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

So performte der SPI schlussendlich.

Am Donnerstag notierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 1,43 Prozent schwächer bei 19 331,21 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,417 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,806 Prozent auf 19 453,97 Punkte an der Kurstafel, nach 19 612,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 566,97 Punkte, das Tagestief hingegen 19 317,80 Zähler.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 2,81 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 20 149,63 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 19 917,53 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 17 008,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,97 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 7,00 Prozent auf 5,35 CHF), EvoNext (+ 6,73 Prozent auf 2,22 CHF), Cicor Technologies (+ 5,92 Prozent auf 143,20 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,83 Prozent auf 0,02 CHF) und Huber + Suhner (+ 3,30 Prozent auf 181,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen AEVIS VICTORIA SA (-6,35 Prozent auf 14,75 CHF), DocMorris (-6,34 Prozent auf 12,56 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,92 Prozent auf 5,80 CHF), Curatis (-4,83 Prozent auf 17,75 CHF) und Julius Bär (-4,12 Prozent auf 71,22 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 781 803 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,773 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
AEVIS VICTORIA SA 15,80 -1,86% AEVIS VICTORIA SA
Barry Callebaut AG (N) 1 146,00 0,09% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,20 -0,64% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Cicor Technologies Ltd. 153,00 0,13% Cicor Technologies Ltd.
Curatis AG 17,75 -4,83% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 13,42 0,00% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,35 -0,42% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,45 11,22% Highlight Event and Entertainment AG
Huber + Suhner AG 193,80 0,21% Huber + Suhner AG
Julius Bär 77,82 2,23% Julius Bär
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 385,00 0,21% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,34 0,17% UBS

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SPI 19 331,21 -1,43%

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