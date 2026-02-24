Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,06 Prozent tiefer bei 19 040,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,524 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,167 Prozent auf 19 019,70 Punkte an der Kurstafel, nach 19 051,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 19 019,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 052,80 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 221,56 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 386,54 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Stand von 17 144,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,38 Prozent nach oben. Bei 19 127,18 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 950,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 9,73 Prozent auf 4,17 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,88 Prozent auf 0,14 CHF), Adval Tech (+ 3,83 Prozent auf 38,00 CHF), Barry Callebaut (+ 3,06 Prozent auf 1 484,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 2,46 Prozent auf 0,87 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Evolva (-16,49 Prozent auf 0,81 CHF), Galenica (-5,80 Prozent auf 95,90 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,32 Prozent auf 255,00 CHF), Schlatter Industries (-4,02 Prozent auf 19,10 CHF) und Bellevue (-3,23 Prozent auf 10,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 569 318 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 329,155 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at