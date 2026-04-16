DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|SPI-Kursentwicklung
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16.04.2026 15:58:58
Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück
Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,03 Prozent leichter bei 18 584,03 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,369 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,084 Prozent leichter bei 18 574,17 Punkten, nach 18 589,84 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 518,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 613,63 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der SPI mit 17 937,91 Punkten berechnet. Der SPI wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Stand von 18 527,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 632,36 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent zu. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell DocMorris (+ 11,15 Prozent auf 6,38 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,78 Prozent auf 6,30 CHF), SoftwareONE (+ 5,91 Prozent auf 6,90 CHF), ams-OSRAM (+ 4,74 Prozent auf 11,28 CHF) und Calida (+ 4,52 Prozent auf 16,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Barry Callebaut (-15,35 Prozent auf 1 070,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-12,00 Prozent auf 3,30 CHF), Evolva (-8,48 Prozent auf 0,84 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-7,63 Prozent auf 212,00 CHF) und GAM (-6,00 Prozent auf 0,08 CHF).
Die teuersten SPI-Unternehmen
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 833 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,151 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick
Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|16.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
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