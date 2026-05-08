Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Index im Fokus
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08.05.2026 12:27:14
Angespannte Stimmung in Zürich: SPI im Minus
Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent auf 18 550,45 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,546 Prozent auf 18 534,89 Punkte an der Kurstafel, nach 18 636,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 505,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 569,73 Punkten.
So bewegt sich der SPI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,206 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der SPI mit 18 318,69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 18 638,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der SPI mit 16 494,66 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,69 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.
SPI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Adval Tech (+ 7,03 Prozent auf 39,60 CHF), Swatch (I) (+ 5,45 Prozent auf 212,80 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,20 Prozent auf 52,60 CHF), Swatch (N) (+ 4,73 Prozent auf 42,05 CHF) und Comet (+ 2,85 Prozent auf 339,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Landis+Gyr (Landis Gyr) (-14,72 Prozent auf 45,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,78 Prozent auf 0,37 CHF), GAM (-5,82 Prozent auf 0,07 CHF), Schlatter Industries (-4,52 Prozent auf 19,00 CHF) und Kühne + Nagel International (-3,98 Prozent auf 169,95 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI sticht die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 210 595 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 287,545 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Swatch (I)
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|40,60
|0,50%
|Comet Holding AG
|385,00
|8,45%
|Curatis AG
|23,10
|-1,70%
|EvoNext Holdings AG
|1,04
|1,96%
|GAM AG
|0,08
|0,00%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|188,40
|-1,41%
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|49,45
|-12,32%
|Lonza AG (N)
|529,20
|0,80%
|MindMaze Therapeutics
|0,40
|-7,01%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|352,00
|-0,62%
|Schlatter Industries AG
|18,70
|-6,03%
|Swatch (I)
|233,50
|4,43%
|Swatch (N)
|45,55
|2,13%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|55,00
|3,77%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 574,54
|-0,33%
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