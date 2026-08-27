Angespannte Stimmung in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,55 Prozent leichter bei 20 323,74 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,522 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,525 Prozent auf 20 329,67 Punkte an der Kurstafel, nach 20 436,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20 259,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 341,41 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,161 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20 183,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 229,80 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 16 943,47 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,41 Prozent zu. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 20,67 Prozent auf 0,19 CHF), Gurit (+ 19,77 Prozent auf 42,40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5,27 Prozent auf 32,95 CHF), Stadler Rail (+ 4,26 Prozent auf 31,30 CHF) und Feintool International (+ 4,09 Prozent auf 11,45 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Adval Tech (-13,94 Prozent auf 35,80 CHF), StarragTornos (-3,93 Prozent auf 34,20 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,48 Prozent auf 222,00 CHF), IVF HARTMANN (-3,33 Prozent auf 130,50 CHF) und Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 861 252 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 321,162 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at