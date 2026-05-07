Angespannte Stimmung in Zürich: SPI notiert nachmittags im Minus

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 18 786,54 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,349 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,059 Prozent leichter bei 18 815,47 Punkten in den Handel, nach 18 826,51 Punkten am Vortag.

Bei 18 775,77 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 905,13 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 855,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der SPI-Kurs 18 638,05 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, betrug der SPI-Kurs 16 522,90 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,98 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 16,43 Prozent auf 14,67 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 12,28 Prozent auf 6,40 CHF), Swatch (I) (+ 7,84 Prozent auf 205,60 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,83 Prozent auf 0,62 CHF) und Ypsomed (+ 7,74 Prozent auf 300,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Valiant (-9,24 Prozent auf 163,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,15 Prozent auf 0,09 CHF), Adval Tech (-6,57 Prozent auf 37,00 CHF), Bellevue (-5,54 Prozent auf 7,50 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,94 Prozent auf 50,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 997 914 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 284,398 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at